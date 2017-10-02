Создание ТОР в Ярославской области позволит привлечь 5,7 млрд руб. инвестиций

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября./ТАСС/. Создание территории опережающего развития (ТОР) в Тутаеве Ярославской области позволит привлечь порядка 5,7 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития - в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях, подписаны соответствующие постановления правительства.
"Создание ТОР и налоговые льготы - хороший стимул для привлечения инвесторов в моногорода. Планируемые инвестиции в Тутаев - порядка 5,7 млрд рублей. Уже подписаны рамочные соглашения с тремя потенциальными инвесторами, это проекты по созданию дизель-генераторов, производству резинотехнических и полимерных изделий, организации швейного производства", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
В настоящий момент на согласовании в Министерстве экономического развития РФ также находятся заявки на присвоение статуса территории опережающего развития еще двум городам Ярославской области - Ростову Великому и Гаврилов-Яму.
ТОР - это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие преференции.
Тутаев (до 1918 года - Романов-Борисоглебск) - город в Ярославской области с населением около 40 тыс. человек, имеет статус моногорода.