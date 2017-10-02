Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Создание ТОР в Ярославской области позволит привлечь 5,7 млрд руб. инвестиций

Экономика и бизнес
2 октября, 18:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября./ТАСС

Губернатор области Дмитрий Миронов сообщил, что уже подписаны соглашения с тремя потенциальными инвесторами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября./ТАСС/. Создание территории опережающего развития (ТОР) в Тутаеве Ярославской области позволит привлечь порядка 5,7 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник сообщил о создании в РФ четырех новых территорий опережающего развития - в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях, подписаны соответствующие постановления правительства.

"Создание ТОР и налоговые льготы - хороший стимул для привлечения инвесторов в моногорода. Планируемые инвестиции в Тутаев - порядка 5,7 млрд рублей. Уже подписаны рамочные соглашения с тремя потенциальными инвесторами, это проекты по созданию дизель-генераторов, производству резинотехнических и полимерных изделий, организации швейного производства", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

В настоящий момент на согласовании в Министерстве экономического развития РФ также находятся заявки на присвоение статуса территории опережающего развития еще двум городам Ярославской области - Ростову Великому и Гаврилов-Яму.

ТОР - это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие преференции.

Тутаев (до 1918 года - Романов-Борисоглебск) - город в Ярославской области с населением около 40 тыс. человек, имеет статус моногорода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама