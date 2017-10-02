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Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%

Экономика и бизнес
2 октября, 18:34 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, октября. /ТАСС

В отчетном месяце авиаузел обслужил более 97 тыс. человек

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© Артем Коротаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток в сентябре этого года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, обслужив более 97 тыс. человек, сообщила ТАСС в понедельник помощник генерального директора авиаузла Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в сентябре 2017 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97 492 пассажира", - сказала Гамзатова.

По ее словам, также увеличилось количество авиавылетов. "Этот показатель в прошлом месяце составил 850 рейсов, что на 12% больше, чем в сентябре 2016 года", - отметила она, добавив, что на 9% больше по сравнению с показателем прошлого года было обработано грузов и почты, в прошлом месяце этот показатель составил 176 тонн.

В 2014 году в аэропорте Махачкалы реконструировали взлетно-посадочную полосу. Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года пассажиропоток авиаузла увеличился на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составил более 869 тыс. человек. За первые шесть месяцев текущего года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 года.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Ежедневно из Махачкалы вылетает от восьми до десяти самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2017 года планируется запустить прямые авиарейсы между Махачкалой и Дубаем (ОАЭ), а также между Махачкалой и Краснодаром.

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