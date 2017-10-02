Зампред ВЭБа положительно оценила подготовку команд моногородов на Кавказе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Команды в моногородах Кавказа сильные, опасений срыва проектов в них нет, рассказала ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева.
"Мы не боимся инвестировать в города Кавказа, там хорошая команда. Например, в Каспийске специально даже создана команда из муниципальных предприятий, которые занимаются поддержкой моногородов. Такое не во всех регионах Кавказа. У нас нет опасений, что там что-то не состоится. Регион сложный, но раз туда бизнес идет, значит, он безопасный", - сказала Макиева.
Также в качестве положительного примера она привела команду города Невинномыск Ставропольского края. "Очень сильная команда, амбициозные проекты, и мы знаем, насколько слаженно работает команда и губернатора, и муниципального образования. Команда мэра готова работать круглосуточно", - отметила Макиева.
По ее словам, в течение 10 дней будет подготовлен отчет по работе в моногородах на 1 сентября. Итоги будут представлены президенту РФ.