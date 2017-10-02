ВТБ и Райффайзенбанк смогут выплачивать страховые возмещения вкладчикам банков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) аккредитовало банк ВТБ и Райффайзенбанк на выплату страховых возмещений вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Банки получили право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай", - говорится в сообщении.

В настоящее время 62 банка имеют право на участие в отборе и выплату таких страховых возмещений.