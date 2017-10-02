ВТБ и Райффайзенбанк смогут выплачивать страховые возмещения вкладчикам банков

Бартомеу: в случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступатьСпорт 2 октября, 20:15
Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных для Бартомеу в "Барселоне"Спорт 2 октября, 20:06
Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-РикоСпорт 2 октября, 20:03
Колобков: Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки годаСпорт 2 октября, 18:58
Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годыСпорт 2 октября, 18:52
Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58Международная панорама 2 октября, 18:46
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) аккредитовало банк ВТБ и Райффайзенбанк на выплату страховых возмещений вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.
"Банки получили право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай", - говорится в сообщении.
В настоящее время 62 банка имеют право на участие в отборе и выплату таких страховых возмещений.