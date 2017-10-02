Третий энергоблок Курской АЭС возобновил работу после планового ремонта

КУРСК, 2 октября. /ТАСС/. Энергоблок №3 Курской АЭС введен в работу после месяца планового ремонта, сообщили в понедельник в пресс-службе станции.

"Энергоблок находился в ремонте с 1 сентября текущего года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КуАЭС добавили, что включение третьего энергоблока было выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

На данный момент энергоблоки № 1, 2, 3, 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС - крупнейший в регионе генерирующий источник электроэнергии. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей мощностью 4 млн кВт.