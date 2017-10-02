Госстат Украины: Россия вошла в тройку основных украинских инвесторов

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Российская Федерация занимает третье место по объему инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 июля 2017 года.

Об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Общий объем инвестиций, привлеченных более чем из 70 стран, составил $38,9 млрд, из них $1,6 млрд удалось получить в течение января-июня 2017 года.

Больше всего инвестировали в экономику страны с Кипра - $9,9 млрд (25,5% от общего размера инвестиций), затем из Нидерландов - $6,3 млрд (16,2%), третье место занимает Россия - $4,4 млрд (11,4 %). Затем идут Великобритания - $2,1 млрд (5,5%) и Германия - $1,7 млрд (4,5%).

По данным Госстата, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины. За январь-июль 2017 года общий объем украинского экспорта составил $23 млрд, из них - $2,7 млрд (11,7%) приходится продажу товаров в РФ, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Аналогичная ситуация и с импортом - общая сумма составляет $26,5 млрд. Доля РФ составляет $3,5 млрд (13,2%), при этом в сравнении с аналогичным периодом 2016 года импорт вырос на 38,7%.