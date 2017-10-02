Орел и туркменский город Мары стали побратимами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Вадим Потомский в Ашхабаде заключил соглашение об установлении побратимских отношений между городами Мары и Орел. Документ подписан в рамках визита в Туркменистан российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

"В присутствии президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина были подписаны 14 совместных документов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях. В том числе соглашение об установлении побратимских отношений между городом Мары и Орлом", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба правительства региона Потомский получил приглашение посетить Туркменистан в феврале 2017 года на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Город Мары - четвертый по величине в Туркменистане, является одним из промышленных центров страны. На его территории работают предприятия машиностроения, химии, хлопкоочистительный, кожевенный, сахарный, молочный заводы и ряд других производств.

Ранее ТАСС сообщал, что 2 октября 2017 года президенты России и Туркменистана в Ашхабаде подписали договор о стратегическом партнерстве. Речь идет в том числе о соглашениях в области АПК, промышленности, спорта, туризма, здравоохранения, совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.