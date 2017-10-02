Резервный фонд за сентябрь сократился на 1,5%, ФНБ - на 4,9%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Резервный фонд за сентябрь 2017 года сократился на 1,5% - до 986,71 млрд рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 4,9%, до 4 трлн 210,36 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Минфина России.

За август Резервный фонд сократился на 0,42% - до 1 трлн 1,73 млрд рублей, ФНБ - на 0,5%, до 4 трлн 425,68 млрд рублей.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года составила $0,02 млрд, что эквивалентно 1,08 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 сентября 2017 года составила 14,58 млрд рублей.

Объем ФНБ в пересчете на доллары составил $72,57 млрд. В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $19,4 млрд, 18,02 млрд евро и 3,83 млрд фунтов стерлингов, на депозитах во Внешэкономбанке - 221,52 млрд рублей и $6,25 млрд.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находится еще 164,43 млрд рублей.

Кроме того, в сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, в сумме 1,67 млрд рублей, что эквивалентно $0,03 млрд США. Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы в 2017 г. составил 38,31 млрд рублей, что эквивалентно $0,66 млрд США.