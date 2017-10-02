Инвесторы планируют вложить около 10 млрд рублей в агросектор Подмосковья

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют подписать более десяти новых соглашений об инвестировании в агропромышленный сектор Подмосковья в рамках предстоящей выставки "Золотая осень". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в понедельник.

"В этом году в ходе главного аграрного форума страны на стенде Московской области планируется подписать более 10 соглашений с общим объемом инвестиций около 10 млрд рублей", - процитировали в сообщении министра сельского хозяйства региона Андрея Разина.

Пресс-служба не стала приводить детали соглашений до их подписания. "Одно из соглашений - о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию завода по производству оборудования для молочного животноводства ООО "ДеЛаваль", - добавил Разин. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

"ДеЛаваль" (DeLaval) - шведская компания, входит в состав частной международной корпорации Tetra Laval Group и специализируется на производстве оборудования для молочного животноводства. "ДеЛаваль" одна из немногих в мире финансирует собственный отдел исследований и изобретает новые устройства для автоматизации, в частности, доения. Так, компания запатентовала своего "робота-дояра" в России. Основоположник "ДеЛаваль" Густаф де Лаваль создал первый в мире центробежный сепаратор для молока.

В России у компании в настоящий момент нет производственных мощностей, только четыре офиса. Из них два в Московской области, согласно сайту "ДеЛаваль". Пресс-служба компании затруднилась оперативно прояснить данные о собственных заводах в РФ.

Выставка "Золотая осень"-2017 пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 по 7 октября. В ней примут участие более 1500 экспонентов из более 60 регионов России и 12 стран. Общая площадь выставки составит 30 тыс. кв. м. В 2016 году мероприятие посетили 300 тыс. человек, по данным организаторов выставки.