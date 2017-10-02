Источник: Telia увеличивает продажу акций "Мегафона" до 38,5 млн штук

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шведский оператор Telia увеличивает до 38,5 млн количество акций компании "Мегафон", которые он намерен продать, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Количество акций к продаже увеличено с 35 млн штук до 38,5 млн штук" - сообщил он.

По его словам, заявки инвесторов на покупку бумаг с ценой ниже 585 рублей вряд ли будут удовлетворены: "Удовлетворение заявок по цене ниже 585 рублей маловероятно".