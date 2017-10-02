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Источник: Telia увеличивает продажу акций "Мегафона" до 38,5 млн штук

Экономика и бизнес
2 октября, 23:04 дата обновления: 2 октября, 23:12 UTC+3

Заявки ниже 585 рублей удовлетворены не будут, сообщил собеседник агентства

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Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шведский оператор Telia увеличивает до 38,5 млн количество акций компании "Мегафон", которые он намерен продать, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Количество акций к продаже увеличено с 35 млн штук до 38,5 млн штук" - сообщил он.

По его словам, заявки инвесторов на покупку бумаг с ценой ниже 585 рублей вряд ли будут удовлетворены: "Удовлетворение заявок по цене ниже 585 рублей маловероятно".

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