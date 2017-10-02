ФАС отменила госзакупку на уборку парка "Зарядье" за 43 млн рублей

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комиссия Московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нашла нарушения закона о закупках со стороны парка "Зарядье" при проведении открытого конкурса на заключение договора на оказание услуг по уборке помещений и территории. Решение и предписание по жалобе "Синтез Сервис" к парку "Зарядье" опубликовано на официальном сайте ФАС.
Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, цена договора на работы по уборке в парке "Зарядье" превышала 43 млн рублей. Там же указано, что по предписанию ФАС закупка услуг была отменена 28 сентября 2017 года.
Комиссия УФАС нашла в действиях парка "Зарядье" нарушение закона о закупках и приняла решение о признании жалобы компании "Синтез Сервис", которая не прошла конкурс, обоснованной. ФАС постановила, что отказ парка "Зарядье" компании "Синтез Сервис" на основании непредоставления необходимых документов о наличии спецтехники для уборки неправомерен. Комиссия предписала повторно провести процедуру оценки и сопоставления заявок участников конкурса с учетом решения ФАС.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что максимальные затраты на строительство парка "Зарядье" могут составлять до 30 млрд рублей.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно- познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.