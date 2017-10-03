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Сессия Международной электротехнической комиссии впервые за 40 лет проходит в РФ

Экономика и бизнес
3 октября, 3:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, октября. /ТАСС

Участники обсудят развитие стандартизации на международном и региональном уровнях

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ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. делегатов из более 40 стран примут участие в работе 81-ой Генеральной сессии Международной электротехнической комиссии (МЭК), заседания которой начались в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Россия принимает форум впервые за 40 лет, эксперты обсудят на нем "умные" технологии, промышленную автоматизацию, электрическое оборудование и системы для железных дорог, сообщает во вторник пресс-служба ДВФУ.

"Комитеты неправительственной организации, которая разрабатывает международные стандарты в области электроники и электротехники, будут работать в ДВФУ в течение двух недель. За это время пройдет 312 заседаний, в которых примут участие 1 575 делегатов из более 40 стран. <...> Россия принимает форум впервые за последние 40 лет - предыдущая встреча состоялась в Москве в 1977 году. <...> Самые крупные делегации - более 200 человек - на сессию направили Китай, Япония и США, российскую группу специалистов возглавляет руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов, который прибудет на форум 9 октября", - говорится в сообщении.

Участники обсудят развитие стандартизации на международном и региональном уровнях, новые направления в области умных технологий, промышленной автоматизации, цифровой промышленности. Также на повестке - разработка международного электротехнического словаря, интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистемы, электрическое оборудование и системы для железных дорог, электроакустика и требования безопасности.

Генеральная сессия является высшим руководящим органом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Всего при МЭК действуют 174 технических органа, которые охватывают разные направления электроники и электротехники во всех отраслях промышленности. Стандарты, принятые комиссией, помогают устранить технические барьеры в торговле, используются для обеспечения безопасности, повышения качества продукции, энергоэффективности, способствуют распространению передовых технологий.

Генеральная сессия МЭК ежегодно собирает руководителей национальных органов по стандартизации, технологов, ученых и топ-менеджеров ведущих компаний в области электротехники: Samsung, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Electric, Bosch, Siemens, Kingston, LG и других.

Дальневосточный федеральный университет сегодня является центром интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион и главной конгрессно-выставочной площадкой на Дальнем Востоке. За год кампус ДВФУ принимает более 230 конференций, форумов, симпозиумов и встреч, в которых участвуют свыше 50 тыс. человек.

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