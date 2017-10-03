МСП Банк разработал специальный кредит для приграничных территорий Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. МСП Банк разработал специальный кредитный продукт для поддержки предпринимателей, которые работают на приграничных территориях субъектов Дальнего Востока, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.
"Для субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается кредитование на оборотные средства и на инвестиционные цели. Так, при оформлении кредита на инвестиционные цели, процентная ставка составит 8,9% годовых для субъектов среднего бизнеса и 9,9% годовых для субъектов малого бизнеса. Ставка при кредитовании на оборотные цели составит 9,6% для среднего бизнеса и 10,6% для малого бизнеса", - говорится в сообщении.
Специальный продукт разработан в рамках реализации концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Согласно этой концепции, к приграничным территориям отнесены 36 муниципальных образований Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - государственный механизм финансовой поддержки, который обеспечивает доступность долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования субъектам МСП по фиксированным процентным ставкам. Сейчас в кредитной линейке МСП Банка есть 4 продукта для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока, которые работают на приграничных территориях, в рамках проекта "дальневосточный гектар", на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток.