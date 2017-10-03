Министр экономики Японии: Токио будет сложно отказаться от АЭС к 2030 году

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Японии будет сложно полностью отказаться от эксплуатации АЭС к 2030 году ввиду нескольких факторов, таких как обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и неизбежный рост цен на электричество для потребителей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Это не соответствует реальности. Нам будет сложно достичь полного прекращения использования атомной энергетики", - сказал он, комментируя заявления губернатора Токио Юрико Коикэ, которая недавно стала председателем новой "Партии надежды", о необходимости вывести из эксплуатации все реакторы. Это положение может стать одним из пунктов предвыборной программы партии.

По словам министра, в настоящее время международное сообщество прилагает усилия для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, и отказ Японии от АЭС негативно скажется на выполнении обязательств по решению этой глобальной проблемы. "Также это может привести к повышению тарифов на электроэнергию, что ударит по частным потребителям, малому и среднему бизнесу", - добавил он.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.