Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр экономики Японии: Токио будет сложно отказаться от АЭС к 2030 году

Экономика и бизнес
3 октября, 7:11 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, октября. /ТАСС

По мнению Хиросигэ Сэко, отказ от АЭС негативно скажется на обязательствах по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также приведет к повышению тарифов на электроэнергию для потребителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Японии будет сложно полностью отказаться от эксплуатации АЭС к 2030 году ввиду нескольких факторов, таких как обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и неизбежный рост цен на электричество для потребителей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Смотрите также

Япония в 2017 году рассчитывает вернуть в работу еще 10 реакторов на АЭС

Япония создаст центры мониторинга за радиацией на случай аварий на АЭС в регионе

В Японии перенесли извлечение ядерных отходов на двух реакторах "Фукусимы-1" на 2023 год

"Это не соответствует реальности. Нам будет сложно достичь полного прекращения использования атомной энергетики", - сказал он, комментируя заявления губернатора Токио Юрико Коикэ, которая недавно стала председателем новой "Партии надежды", о необходимости вывести из эксплуатации все реакторы. Это положение может стать одним из пунктов предвыборной программы партии.

По словам министра, в настоящее время международное сообщество прилагает усилия для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, и отказ Японии от АЭС негативно скажется на выполнении обязательств по решению этой глобальной проблемы. "Также это может привести к повышению тарифов на электроэнергию, что ударит по частным потребителям, малому и среднему бизнесу", - добавил он.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
2
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
3
Пограничники задержали в Крыму находящегося в федеральном розыске украинца
4
Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Хоккеистам "Питтсбурга" вручили бриллиантовые перстни за победу в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама