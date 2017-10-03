Министр экономики Японии: Токио будет сложно отказаться от АЭС к 2030 году

Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноябряЭкономика и бизнес 3 октября, 8:11
Редкая гривистая волчица поселилась в Московском зоопаркеОбщество 3 октября, 7:45
Американский музыкант Том Петти скончался на 67-м году жизниКультура 3 октября, 7:31
Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмыСпорт 3 октября, 6:38
Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалосьПроисшествия 3 октября, 6:26
Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в СирииАрмия и ОПК 3 октября, 6:21
Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 3 октября, 6:21
Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на УралеАрмия и ОПК 3 октября, 6:03
Дипломат: Россия в 2016 г. выделила на достижение Целей устойчивого развития $1,2 млрдЭкономика и бизнес 3 октября, 6:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Японии будет сложно полностью отказаться от эксплуатации АЭС к 2030 году ввиду нескольких факторов, таких как обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и неизбежный рост цен на электричество для потребителей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
"Это не соответствует реальности. Нам будет сложно достичь полного прекращения использования атомной энергетики", - сказал он, комментируя заявления губернатора Токио Юрико Коикэ, которая недавно стала председателем новой "Партии надежды", о необходимости вывести из эксплуатации все реакторы. Это положение может стать одним из пунктов предвыборной программы партии.
По словам министра, в настоящее время международное сообщество прилагает усилия для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, и отказ Японии от АЭС негативно скажется на выполнении обязательств по решению этой глобальной проблемы. "Также это может привести к повышению тарифов на электроэнергию, что ударит по частным потребителям, малому и среднему бизнесу", - добавил он.
До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.