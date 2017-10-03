Хабаровские краевые власти намерены поддержать 8 центров роста в регионе

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края определили 8 территорий, которые получат поддержку как компактные центры экономического роста, и разработали планы их развития. Об этом во вторник сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая на региональном совещании с главами муниципалитетов.

"В условиях ограниченности государственных ресурсов целесообразной становится поддержка компактных центров экономического роста. Поддержка будет оказана в том числе путем предоставления единой субсидии на комплексное развитие, одним главным распорядителем субсидии выступит Минвостокразвития России", - сказал губернатор, выступая перед представителями органов местного самоуправления.

Он уточнил, что в Хабаровском крае такими центрами стали Ванинско-Советско-Гаванский промышленно-транспортный узел, Верхнебуреинский, Николаевский и Хабаровский, Вяземский и Амурский районы, города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Глава региона напомнил, что на Восточном экономическом форуме на заседании президиума Госсовета представил предложения по изменению механизма комплексного развития Дальнего Востока. "Совместно с Минвостокразвития России все субъекты Дальнего Востока определили компактные центры экономического роста и разработали комплексные планы по их развитию", - добавил губернатор.