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В 2017 году Бурятия потратит на ремонт дорог 10,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 октября, 7:38 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 3, октября. /ТАСС

Как сообщил министр по развитию транспорта республики Сергей Козлов, в этом году будет отремонтировано и реконструировано 320 км автодорог федерального, регионального и местного значения

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УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Финансирование дорожных работ в Бурятии в 2017 году составит 10,5 млрд руб. - на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил журналистам министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов.

"Общий объем финансирования в этом году у нас увеличился по сравнению с прошлым годом на 3 млрд руб. и составляет 10,5 млрд. Отремонтировано и реконструировано будет 320 км автодорог федеральных, региональных и местного значения - больше, чем в 2016 году на 142 км", - сказал министр.

Из общей суммы 5,2 млрд руб. - это федеральные средства. За счет них работы проводятся на 118 км трасс. В региональной сети будут сданы участки дорог (65 км) в нескольких районах, в том числе ведущие к популярным у туристов местам на Байкале.

"В этом году мы реконструируем и отремонтируем 16 мостов, выполним программу по обустройству дорог в восьми населенных пунктах. В столице Бурятии - городе Улан-Удэ будет проведен ремонт 12 улиц, 96 проездов и дворовых территорий", - отметил Козлов.

Он добавил, что в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Улан-Удэнской агломерации отремонтируют более 50 км дорог.

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