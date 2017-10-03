Кабмин вносит в Госдуму законопроект о банковском обслуживании выплат военным пенсионерам

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, расширяющего перечень банков, через которые можно производить пенсионные выплаты военным пенсионерам. Документ, подписанный 30 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается расширить перечень банков, через которые можно будет производить выплаты этим категориям пенсионеров. Правительству России предлагается предоставить право определять банки в соответствии с установленными критериями", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Предусматривается, что банки должны иметь собственные средства в размере не менее 100 млрд рублей и соответствующую лицензию.

В настоящее время выплата пенсий таким категориям пенсионеров производится по месту жительства или пребывания пенсионеров в пределах территории России через соответствующие филиалы Сбербанка России либо переводом через организации федеральной почтовой связи.