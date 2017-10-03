Казино Tigre de Cristal принесло в госбюджет 1,2 млрд руб. налогов за два года

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ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Первое казино в интегрированном развлекательном курорте "Приморье" Tigre de Cristal за два года работы принесло в российский бюджет почти 1,2 млрд рублей налогов, а в бюджет Приморья - почти 200 млн рублей налогов с игорной деятельности; за счет строительства казино инвесторы вложили в экономику региона почти $200 млн, сегодня это крупнейший на Дальнем Востоке проект с участием иностранных инвестиций, сообщила во вторник пресс-служба администрации края.
"За два года работы казино приняло у себя более 850 тыс. гостей, из них 38% - иностранцы, трудоустроено более тысячи человек, и более четырех тысяч человек в смежных областях; российский госбюджет получил почти 1,2 млрд рублей консолидированных налогов, бюджет Приморского края - почти 200 млн рублей налогов с игорной деятельности; за счет строительства первого казино в экономику Приморского края инвесторами вложено почти $200 млн США - на сегодняшний день это крупнейший на Дальнем Востоке проект с участием иностранных инвестиций. На данный момент в планах у руководства первого казино реализовать вторую очередь проекта стоимостью $500 млн", - сообщила пресс-служба администрации в преддверии двухлетия казино, празднование которого состоится 7 октября.
В 2019 году планируется завершить строительство второй очереди проекта. Немаловажным фактором, помогающим привлечь клиентов, стал упрощенный визовый режим в рамках свободного порта Владивосток.
"Также мы ожидаем внедрения режима беспошлинной торговли в 2018 году, строительства транспортной инфраструктуры и других мер, которые позволят сделать Приморье еще более привлекательным и доступным для туристов", - цитируются в сообщении слова исполнительного директора казино Стилианоса Тсифетакиса.
Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" строится в бухте Муравьиная под Владивостоком на площади 620 га, в ноябре 2015 года здесь открылось первое казино Tigre de Cristal, которое пока остается единственным.
Помимо развлекательных центров и казино, здесь предполагается возвести отели и гостевые виллы, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, набережную и другие туристические объекты.
Инфраструктура развлекательной зоны создается за счет краевого бюджета. Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году.