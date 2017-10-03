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В Дагестане к 2025 году построят тепличный комплекс за 629 млн рублей

Экономика и бизнес
3 октября, 8:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

Строительством займется ООО "Агро-Ас"

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МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Тепличный комплекс по производству овощей построят в Дагестане к 2025 году. Общий объем инвестиций составит порядка 629 млн рублей, сообщается в документах правительства республики, размещенных на официальном портале.

"ООО "Агро-Ас" [построит] в селе Новокули (Новолакский район) тепличный комплекс по производству овощей на площади 10 га. Объем финансирования за счет средств предприятий и других внебюджетных источников - 629 млн рублей", - отмечается в документе.

По данным правительства Дагестана, строительство начнется в 2018 году, а завершить его планируют в 2025 году. Мощность теплицы составит 300 т овощей в год. Будет создано 220 рабочих мест.

Кроме того, как сообщается в документах правительства республики, в селе Новокули в 2018 году планируют построить комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции за 65 млн рублей. А в селе Новочуртах в 2018-2019 годы построят теплицу по выращиванию томатов на площади 7 га за 70 млн рублей.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, республика обладает значительным потенциалом в развитии овощеводства на защищенном грунте. В 2016 году были введены в эксплуатацию теплицы общей площадью более 40 га, всего в республике функционирует 182,6 га теплиц. В прошлом году в Дагестане выращено 1,4 млн т овощей.

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