Telia разместила 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за бумагу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Шведский оператор Telia разместил 38,5 млн акций "Мегафона" (6,2% от капитала оператора) по 585 руб. за бумагу, говорится в сообщении Telia.

Общий объем размещения составил 22,52 млрд руб., отмечает компания.

На закрытии торгов Московской биржи в понедельник акции "Мегафона" торговались на уровне 639 руб. за бумагу. Таким образом, дисконт к биржевой цене составил 8,45% или 54 руб. за бумагу.

Вечером 2 октября Telia объявила, что ее дочерняя структура - Sonera Holding B.V. - начала продажу 35 млн акций "Мегафона" (5,65% акций в обращении) в рамках ускоренного букбилдинга. В сообщении компании говорилось, что если все выставленные на продажу акции будут проданы, то прямая доля Telia в "Мегафоне" сократится с примерно 25,2% до 19,5%. Позднее компания увеличила объем размещаемых акций до 38,5 млн штук.

Как ранее сообщали источники ТАСС, Telia намерена продавать свою долю в "Мегафоне" (25,17%) несколькими траншами, первый из них - в 2017 году. Следующий транш будет продан в течение следующих шести месяцев. Компания обязуется не продавать дополнительные акции "Мегафона" в течение 90 дней после закрытия сделки.

Основным акционером "Мегафона" является USM Group Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании.