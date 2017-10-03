Банк "ФК Открытие" стал владельцем 7,56% акций золотодобывающей компании Polymetal

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие", санацией которого занимается ЦБ РФ, стал владельцем 7,56% акций золотодобывающей Polymetal International plc, говорится в материалах компании.

Как отмечается в сообщении, право голоса по данному пакету акций принадлежит временной администрации по управлению банком.

Компания Polymetal, зарегистрированная на острове Джерси, ведет добычу и геологоразведку в четырех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке, а также в Казахстане и Армении.

Крупнейшими акционерами Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса (27,13%) и PPF Group Петра Келлнера (около 13%). Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.