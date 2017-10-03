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"Нафтогаз" начал создание "Оператора ГТС Украины" в рамках реформы энергорынка

Экономика и бизнес
3 октября, 12:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

В пресс-службе компании сообщили, что секретариат энергетического сообщества ЕС одобрил проект реорганизации "Укртрансгаза"

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" приступила к созданию новой структуры "Оператор ГТС (газотранспортной системы - прим. ТАСС) Украины", которая должна обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям на Украине и в ЕС. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"29 сентября НАК "Нафтогаз Украины"... согласовала проведение внутренней реорганизации "Укртрансгаза" с целью создания в его структуре филиала "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении. - Реорганизация является практическим шагом к выделению функции оператора газотранспортной системы ("анбандлингу")".

В пресс-службе отметили, что секретариат энергетического сообщества ЕС одобрил проект реорганизации. "После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС", - добавили в компании.

Реформа украинского рынка газа предусматривает выведение оператора ГТС из "Нафтогаза" и создание нового предприятия. Кроме того, ожидается выведение в отдельное предприятие оператора подземных хранилищ газа. Управление государственным пакетом акций этих компаний (в обоих случаях 100%) будет осуществлять минэнергоугля.

В настоящее время компания "Укртрансгаз" выполняет функции оператора ГТС Украины и эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Хранилища представляют собой составную часть системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в управлении "Нафтогаза".

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