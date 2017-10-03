Товарооборот между Италией и регионами СКФО оценивается в 70 млн евро

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проекты по итальянским технологиям и с итальянским капиталом все чаще реализуются на Северном Кавказе, и сегодня объем инвестиций итальянского бизнеса в регионах СКФО оценивается в размере не менее 70 млн рублей. Так, на территории Ставропольского края уже несколько лет работает итальянская компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, а итальянские сельскохозяйственные технологии применяются при создании фруктовых садов интенсивного типа и новых виноградников. О северо-кавказских проектах с итальянским участием и о том, какая продукция СКФО востребована в Италии в интервью ТАСС рассказал генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

Кавказские проекты с итальянским участием

Итальянская Республика является ведущим иностранным партнером для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, и, в первую очередь, для Кабардино-Балкарии, сообщил в интервью ТАСС Лодиджиани.

"Сегодня Италия является ведущим из иностранных партнеров для всех субъектов Северного Кавказа. Но особое место среди регионов-партнеров Италии занимает Кабардино-Балкария. Для этой республики Италия первый в мире партнер по объемам товарооборота. В КБР сегодня реализуются инновационные и амбициозные проекты, которые касаются агропромышленного комплекса, и все они базируются на итальянских технологиях, достижениях итальянской генетики и с учетом итальянских инвестиций. Итальянские инвесторы работают и на территории Северной Осетии, и Ставропольского края", — сказал он.

Для Ставропольского края, по словам Лодиджиани, на сегодняшний день Италия – крупнейший иностранный инвестор в области энергетики. Так, уже несколько лет на территории региона работает компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа.

"Безусловно, в нынешней политической и социальной ситуации можно прогнозировать рост объема итальянских инвестиций в экономику СКФО. Сейчас происходит процесс, по которому оборудование, технологии, которые раньше полностью импортировались из Италии – они начинают производиться здесь. Приведу конкретный пример: когда в КБР 8 лет назад делались первые шаги по интенсивным технологиям, проект был практически под ключ сделан в Италии. Сегодня, спустя 8 лет, на территории Кабардино-Балкарии производят, как и на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, производятся сами саженцы, с учетом итальянских технологий и инвестиций, но уже российской компанией", — рассказал он.

Точно оценить объем инвестиций, которые вложены в развитие итальянских производств на территории СКФО, по словам эксперта, невозможно, так как многие проекты – долгосрочные, и средства в них вкладываются в течение нескольких лет. Кроме того, довольно внушительная доля инвестиций идет на маленькие и средние производства, контролировать которые сложно. "Тем менее я могу оценить годовые инвестиции итальянских предпринимателей в СКФО от 70 до 100 млн евро в год. Повторю, исключение составляют большие проекты, которые сами по себе имеют отдельные финансовые истории", — сказал собеседник агентства.

Товарооборот между Италией и СКФО

Объем товарооборота между Италией и СКФО можно оценить, по словам Лодиджиани, в 600 млн евро ежегодно. "Если мы отдельно анализируем Краснодарский край, который, правда, входит в ЮФО, а не СКФО, то товарооборот составляет почти 1 млрд евро. Но в Краснодаре есть порт, есть таможенные посты, поэтому там данные более четкие. Относительно СКФО, это в основном импорт, потому что экспорт обычно идет из ЮФО, и это касается естественно в первую очередь "Голубого потока", который дает порядка 60% нашего товарооборота", — сообщил он.

При этом если говорить о продукции, которая импортируется в регионы Северного Кавказа из Италии, то это, в первую очередь, оборудование для нужд агропромышленного комплекса.

"Это технологии интенсивного садоводство, оборудование для селекционных лабораторий, технологии для пищевой переработки. Отдельно можно выделить оборудование для розлива минеральных вод. Ввозятся в СКФО технологии и оборудование для энергетической отрасли, например, турбины и газовое оборудование. В Карачаево-Черкесию поступает оборудование для текстильной промышленности, в Ингушетию – для садоводства, как и в Дагестан, где сейчас идет восстановление системы виноградарства", — перечислил консул, отметив, что приобретают в СКФО и ставшие "типичными" товары: мебель, строительные материалы и одежда.

Развернуть Фабрика по переработке шерсти и производству пряжи в Черкесске © Сергей Фадеичев/ТАСС Фабрика по переработке шерсти и производству пряжи в Черкесске © Сергей Фадеичев/ТАСС

Импорт из России

Итальянские производители заинтересованы в импорте из России, и, в частности, с территории Северного Кавказа ценных пород дерева, которые могут быть использованы для изготовления мебели.

"В данный момент очень мало товаров экспортируются из России в Италию, но есть в части экспорта потенциал, который пока не использован до конца. Это экспорт дерева. Все виды и ценных породы интересны Италии для производства мебели – это бук, дуб, черешня и другие породы, которые растут на Северном Кавказе", — перечислил Лодиджиани.

Консул также отметил, что налажен экспорт из России, преимущественно через Ростов-на-Дону, мрамора и угля, а также нескольких видов сельскохозяйственной продукции. "В частности, вызывает интерес и пользуется спросом в Италии производство твердых сортов пшеницы, которое, преимущественно экспериментально, осуществляется на территории Ставропольского края", — рассказал он, отметив, что товарообмен между Италией и регионами СКФО, который пять лет назад был фактически равен нулю, растет с каждым годом.

"Италия и Северный Кавказ наращивают объемы торговли, итальянские инвесторы приходят в макрорегион все более охотно. СКФО уже в силу своих климатических условий очень интересен итальянским компаниям территория", — пояснил генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО.

Сотрудничество за пределами Кавказа

Но сотрудничество Итальянские инвесторы и производители выстраивают не только с регионами Северного Кавказа. "У Италии прекрасные давние отношения с Краснодаром – регионом, который обладает одним из самых больших торговых оборотов. Отличные отношения выстроены с республикой Адыгея и очень продуктивно ведется сотрудничество с Ростовской областью", — заявил Лодиджиани.

По его словам, эталоном сотрудничества в разных сферах, и, в частности, в легкой промышленности, является Липецкая область. Челябинская область известна итальянцам как надежный партнер в сфере металлургии и механики. Сотрудничество ведется и с Московской областью – в городе Ступине реализуется русско-итальянский проект по производству плитки