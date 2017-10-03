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Путин: Россия - один из гарантов энергобезопасности всей Евразии

Экономика и бизнес
3 октября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Президент РФ отметил, что участникам Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики" предстоит провести серьезный анализ современного состояния глобального энергетического рынка

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Текст приветственной телеграммы размещен во вторник на официальном сайте Кремля.

"Устойчивый рост современной мировой экономики тесно связан с обеспечением энергетической безопасности. И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России - одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии. Участники и гости форума получат возможность познакомиться с перспективами российского топливно-энергетического комплекса, с реализуемыми стратегическими проектами. Наметить сферы кооперации и сотрудничества, в том числе в сфере энергосбережения и внедрения новейших технологий, отвечающих самым строгим экологическим стандартам", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что на площадках РЭН соберутся представители органов власти, крупнейших отраслевых компаний, деловых кругов и экспертного сообщества из России и других стран. Им, по словам Путина, предстоит провести серьезный, всесторонний анализ современного состояния глобального энергетического рынка, предложить эффективные решения актуальных проблем.

Президент выразил надежду на то, что содержательный диалог участников РЭН будет способствовать выработке единых подходов к формированию международной энергетической повестки, запуску новых взаимовыгодных инициатив.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 7 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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