В Уфе запустили первый в Поволжье сервис каршеринга

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Уфа стала первым городом Поволжья, где запущен сервис поминутной аренды автомобилей - каршеринг. Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокатился на одном из автомобилей и оценил значение сервиса для региона.

"Уфа сегодня получает новую современную технологию. Это четвертая территория после Москвы, Петербурга и Краснодарского края, где реализуется проект, - сказал Хамитов журналистам. - Надеюсь, что технология каршеринга позволит снизить количество автомобилей на улицах Уфы. Кроме того, мне нравится то, что машину можно взять на короткое время, сделать дела и оставить ее там, где удобно. Экономия по сравнению с такси получается на 35-40, а в некоторых случаях и до 50%".

Глава Башкирии отметил, что предполагается расширить географию работы сервиса на другие города республики.

"На очереди Стерлитамак, Нефтекамск и другие наши крупные города", - сказал он.

На начальном этапе в Уфе будет эксплуатироваться 50 автомобилей марки Hyundai Solaris. К 2018 году их количество планируется увеличить до 300.

Сервис предоставляет возможность онлайн-бронирования свободных автомобилей через интернет-браузер или приложение для смартфона. Пользователю дается 20 минут, чтобы добраться до выбранной машины, в течение которых арендная плата не взимается. По истечении этого периода плата начинает взиматься по парковочному тарифу.

Пункты выдачи и возврата автомобилей открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Машины могут быть арендованы по минутам, часам или дням. Страховка и бензин входят в стоимость аренды.