"Газпром нефть" продолжит работать в Курдистане

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" продолжает работать в Курдистане и реализовывать проекты, несмотря на политическую обстановку в регионе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Компания "Газпром нефть" в основном у нас участвует в Курдистане, является оператором проекта. Насколько я знаю, компания продолжает работать и реализовывать проект", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Курдистане "Газпром нефть" разрабатывает три проекта: Shakal и Halabja, в каждом из которых компании принадлежит 80%, а 20% - региональному правительству Курдистана, а также блок Garmian - совместный проект с канадской WesternZagros, в котором компаниям принадлежит по 40%, остальное - курдскому правительству. По последним данным, Gazprom Neft Middle East, подразделение "Газпром нефти" в Иракском Курдистане, по результатам сейсмической разведки решила отказаться от разработки одного из трех действующих проектов в регионе - Halabja.