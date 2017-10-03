Снижение порога беспошлинного ввоза товаров затронет только зарубежные интернет-магазины

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Решение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до €20 пока не принято. Кроме того, если такая мера будет введена, она затронет только иностранные интернет-магазины, на провоз товаров в багаже она распространяться не будет. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин России сообщает, что изменение порога беспошлинного ввоза товаров относится исключительно к покупкам в зарубежных интернет-магазинах, доставляемых на территорию РФ с помощью "Почты России" и других логистических компаний. Предполагаемое изменение не касается провоза товаров через границу туристами в личном багаже", - подчеркнули в Минфине.

"Также обращаем внимание на то, что и решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию пока не принято. Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются различные предложения", - добавили в министерстве.

В Минфине пояснили, что вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. "Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые - ничего, что создает неравные конкурентные условия", - добавили в министерстве.

Ранее правительство РФ заложило в бюджет на 2018-2020 годы понижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1 тыс. до €20 с 1 июля 2018 года. Это принесет дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019 году.