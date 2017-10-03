Исследование: наибольший рост зарплат в 2017 году был у руководителей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Зарплаты линейных руководителей и ведущих специалистов выросли по итогам трех кварталов текущего года на 5%, у специалистов - на 3%, а у сотрудников начального уровня только на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

"На конец сентября 2017 года совокупные месячные доходы (оклад плюс бонусная часть) у линейных руководителей и ведущих специалистов выросли на 5% (118 тыс. руб. и 85 тыс. руб., соответственно), у специалистов на 3% (49 тыс. руб.) у сотрудников начального уровня на 2% (34 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.

Также аналитики HeadHunter выяснили, что наибольшая прибавка в зарплате произошла у работников, которые трудятся в иностранных компаниях.

Если сравнивать зарплаты по регионам, то наибольшая прибавка наблюдалась у сотрудников в Москве и Московской области, а меньше всего зарплаты выросли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Аналитики HeadHunter использовали для своего исследования показания 750 компаний-участников, которые представили обновленную информацию о зарплатах своих сотрудников к концу сентября 2017 года.

Компания HeadHunter обладает базой в 370 тыс. актуальных вакансий и 26 млн резюме.