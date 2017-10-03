Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исследование: наибольший рост зарплат в 2017 году был у руководителей

Экономика и бизнес
3 октября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Меньше всего поднялись зарплаты у сотрудников начального уровня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Зарплаты линейных руководителей и ведущих специалистов выросли по итогам трех кварталов текущего года на 5%, у специалистов - на 3%, а у сотрудников начального уровня только на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

"На конец сентября 2017 года совокупные месячные доходы (оклад плюс бонусная часть) у линейных руководителей и ведущих специалистов выросли на 5% (118 тыс. руб. и 85 тыс. руб., соответственно), у специалистов на 3% (49 тыс. руб.) у сотрудников начального уровня на 2% (34 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.

Также аналитики HeadHunter выяснили, что наибольшая прибавка в зарплате произошла у работников, которые трудятся в иностранных компаниях.

Если сравнивать зарплаты по регионам, то наибольшая прибавка наблюдалась у сотрудников в Москве и Московской области, а меньше всего зарплаты выросли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Аналитики HeadHunter использовали для своего исследования показания 750 компаний-участников, которые представили обновленную информацию о зарплатах своих сотрудников к концу сентября 2017 года.

Компания HeadHunter обладает базой в 370 тыс. актуальных вакансий и 26 млн резюме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама