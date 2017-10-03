Исследование: наибольший рост зарплат в 2017 году был у руководителей

Клуб КХЛ "Трактор" подписал контракт с бывшим игроком НХЛ НикитинымСпорт 3 октября, 14:32
Песков: Хантсман имел возможность кратко пообщаться с Путиным в Кремле, как и другие послыПолитика 3 октября, 14:24
Глава Якутии предложил создать арктический аварийно-спасательный центрОбщество 3 октября, 14:10
Пресс-конференция, посвященная акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"Общество 3 октября, 14:07
Нобелевская премия по физике. ДосьеБиографии и справки 3 октября, 14:03
"Газпром нефть" намерена занять до 80% рынка катализаторов каталитического крекинга РФТЭК 3 октября, 13:57
Роналду в разговоре с Фердинандом не исключил, что через 10 лет начнет карьеру боксераСпорт 3 октября, 13:56
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе-сентября 2017 г. увеличилась на 1%Транспорт 3 октября, 13:54
За ивановскими лесами впервые проследили из космоса, с воздуха и землиВ стране 3 октября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Зарплаты линейных руководителей и ведущих специалистов выросли по итогам трех кварталов текущего года на 5%, у специалистов - на 3%, а у сотрудников начального уровня только на 2%. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.
"На конец сентября 2017 года совокупные месячные доходы (оклад плюс бонусная часть) у линейных руководителей и ведущих специалистов выросли на 5% (118 тыс. руб. и 85 тыс. руб., соответственно), у специалистов на 3% (49 тыс. руб.) у сотрудников начального уровня на 2% (34 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.
Также аналитики HeadHunter выяснили, что наибольшая прибавка в зарплате произошла у работников, которые трудятся в иностранных компаниях.
Если сравнивать зарплаты по регионам, то наибольшая прибавка наблюдалась у сотрудников в Москве и Московской области, а меньше всего зарплаты выросли в Северо-Кавказском федеральном округе.
Аналитики HeadHunter использовали для своего исследования показания 750 компаний-участников, которые представили обновленную информацию о зарплатах своих сотрудников к концу сентября 2017 года.
Компания HeadHunter обладает базой в 370 тыс. актуальных вакансий и 26 млн резюме.