Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин выступил за создание общего экономического и гуманитарного пространства в Евразии

Экономика и бизнес
3 октября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Президент РФ указал на важность устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Контакты между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом важны в интересах формирования в будущем общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот, в том числе новым послом ЕС в России Маркусом Флорианом Эдерером.

Глава государства указал на важность устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС. "В том числе - в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что РФ рассматривает ЕС как важного соседа и ключевого экономического партнера. Он отметил, что за последние три года двусторонний товарооборот сократился в два раза, однако на страны ЕС приходится почти половина внешней торговли России. Кроме того, продолжил Путин, компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в сфере энергетики, промышленности и в сфере высоких технологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эдерер, Маркус Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
2
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
3
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама