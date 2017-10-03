Путин выступил за создание общего экономического и гуманитарного пространства в Евразии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Контакты между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом важны в интересах формирования в будущем общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот, в том числе новым послом ЕС в России Маркусом Флорианом Эдерером.

Глава государства указал на важность устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС. "В том числе - в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что РФ рассматривает ЕС как важного соседа и ключевого экономического партнера. Он отметил, что за последние три года двусторонний товарооборот сократился в два раза, однако на страны ЕС приходится почти половина внешней торговли России. Кроме того, продолжил Путин, компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в сфере энергетики, промышленности и в сфере высоких технологий.