МТС купил контрольный пакет в разработчике онлайн-касс LiteBox

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МТС приобрел 50,82% в уставном капитале ООО "Облачный ритейл" (торговая марка LiteBox), сообщает оператор. Сделка позволит МТС выйти на рынок облачных касс в качестве поставщика готовых решений.

"Облачный ритейл" разрабатывает ПО для автоматизации розничной торговли. В частности, системы складского учета, управления закупками, аналитических отчетов и так далее.

МТС заплатил за пакет 620 млн рублей. Оператор вложит 420 млн рублей в развитие бизнеса, выплатит 170 млн рублей владельцам стартапа и погасит долг LiteBox в размере 30 млн рублей.

Кроме того, МТС заключил с акционерами "Облачного ритейла" соглашение, в рамках которого оператор по требованию миноритариев компании обязался выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса LiteBox по итогам 2019 года.

Закон об онлайн-кассах

Принятый в 2016 году федеральный закон 54-Ф3 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт" предусматривает обязанность передачи в онлайн-режиме данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных (отдельные юридические лица, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу фискальных данных в налоговые органы). Кроме того, кассы нового образца имеют возможность отправки электронного чека на электронную почту покупателя. С 1 июля 2017 года на новые кассовые аппараты должны быть переведены все кассы, но для предпринимателей, работающих по патентам или через единый налог на вмененный доход, такие кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года.

Зачем это МТС

МТС считает, что покупка "перспективного стартапа" даст компании возможность занять лидирующую роль на рынке автоматизации обслуживания малого и среднего бизнеса. "В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет. А за счет синергии с родственным МТС Банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг", - сообщил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

С закрытием сделки МТС предложит под своим брендом стартовое коробочное решение для малого бизнеса "МТС.Касса" для полнофункциональной автоматизации торговой детальности предприятия. Кассовый терминал работает в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер.

Также МТС совместно с МТС Банком разработает комплексные кассовые решения с расчетно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.

В 2018 году облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом "Кошелек МТС Деньги" для приема денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.