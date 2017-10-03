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Минэнерго направило кабмину предложения по экспорту белорусских нефтепродуктов через РФ

Экономика и бизнес
3 октября, 15:21 UTC+3

Эти предложения также обсуждаются с белорусскими партнерами, отметил министр

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России направило правительству предложения по использованию российской инфраструктуры для транспорта нефтепродуктов из Белоруссии, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Предложения о том, каким образом российская портовая и железнодорожная инфраструктура может быть использована при поставках нефтепродуктов из Белоруссии, подготовлены и отправлены в правительство. Мы их также обсуждаем с белорусскими партнерами. Это коммерческий вопрос компаний", - сказал министр.

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