Минэнерго направило кабмину предложения по экспорту белорусских нефтепродуктов через РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России направило правительству предложения по использованию российской инфраструктуры для транспорта нефтепродуктов из Белоруссии, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Предложения о том, каким образом российская портовая и железнодорожная инфраструктура может быть использована при поставках нефтепродуктов из Белоруссии, подготовлены и отправлены в правительство. Мы их также обсуждаем с белорусскими партнерами. Это коммерческий вопрос компаний", - сказал министр.