Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалось

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалось, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".
"В последние несколько месяцев мы видим, что темпы роста сланцевой добычи в США стабилизировались, а спрос на нефть в этой стране продолжает расти более высокими темпами, чем прогнозировалось в начале года. Такую же ситуацию мы наблюдаем в мире: спрос на нефть растет быстрее, чем ожидалось. В этом году он на 1,4 млн баррелей выше, чем в 2016", - сказал он.
Ранее Новак сообщал, что участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили в конце 2016 года действующее в настоящее время соглашение о сокращении добычи нефти. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. баррелей приходятся на Россию.
Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.