ВБ: денежные переводы в Европу и Центральную Азию вырастут благодаря укреплению рубля

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырастет на 8,6% - до $43 млрд в 2017 году благодаря укреплению курса рубля по отношению к доллару. Такие прогнозы приводятся в докладе, распространенном во вторник Всемирным банком (ВБ).

"Согласно прогнозам, после трехлетнего спада объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырастет на 8,6%, до $43 млрд в этом году. Восстановление [темпов роста] в основном связано с укреплением курса российского рубля по отношению к доллару", - отмечается в документе.

Как отмечают авторы доклада, "в перспективе восстановление экономики в России, продолжающееся восстановление [экономики] в Казахстане и рост занятости в еврозоне влечет за собой более позитивные прогнозы [по объемам] денежных переводов в регионе, которые, как ожидается, уверенно вырастут на 6,8%, до $46 млрд в 2018 году".

Ситуация в мире

В целом восстановление объемов денежных переводов в мировом масштабе "обусловлено относительно более стабильным ростом в Евросоюзе, Российской Федерации и Соединенных Штатах". "Вследствие этого в странах Африки к югу от Сахары; Европы и Центральной Азии; Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозируется самый динамичный рост объемов денежных переводов в этом году, - считают эксперты ВБ. - В странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ; включает Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию - прим. ТАСС) ужесточение финансово-бюджетной политики, низкие цены на нефть и политика, препятствующая привлечению иностранной рабочей силы, ослабят потоки денежных переводов в Восточную и Южную Азию".

По оценкам ВБ, "официально зарегистрированные денежные переводы в развивающиеся страны, как ожидается, вырастут на 4,8% - до $450 млрд в 2017 году". "По прогнозам, международные денежные переводы, которые включают и потоки в страны с высоким доходом, вырастут на 3,9% и достигнут $596 млрд [в нынешнем году]", - уверены авторы доклада. Они подчеркивают, что объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода будут восстанавливаться в 2017 году.

Среди крупнейших получателей денежных переводов в этом году ВБ ставит на первое место Индию (по прогнозам должны составить $65 млрд), за ней следуют Китай ($61 млрд), Филиппины ($33 млрд), Мексика (рекордные $31 млрд) и Нигерия ($22 млрд). В соответствии с улучшающейся экономической ситуацией в мире "объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода, как ожидается, будут расти умеренно, на 3,5% в 2018 году - до $466 млрд". Объемы международных денежных переводов в целом вырастут на 3,4% - до $616 млрд в следующем году.

"Денежные переводы имеют жизненно важное значение для развивающихся стран; это особенно верно после таких стихийных бедствий, как недавние землетрясения в Мексике и ураганы, опустошившие страны Карибского бассейна. Международному сообществу крайне необходимо сократить стоимость перевода денежных средств. <...> Существует также настоятельная необходимость в борьбе с политикой международных банков по снижению рисков", - отметил ведущий автор работы Дилип Рата.