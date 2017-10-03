Последние 400 "застрявших" пассажиров "ВИМ-Авиа" вылетят в РФ во вторник

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Последние 400 туристов, чей вылет в Россию задержался из-за отмены рейсов "ВИМ-Авиа", вылетят домой во вторник. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала во время брифинга во вторник.

"На данный момент за рубежом находятся 10 тыс. 500 человек. Это те туристы, которые продолжают планово свой отдых. [Вывоз] подавляющего большинства туристов, чей отдых вынужденно продлен, у кого-то на неделю, у кого-то на несколько дней, завершится сегодня. Осталось, по нашим данным, около 400 человек. Из них большая часть - это клиенты одного из туроператоров", - сказала Ломидзе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По словам советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина, к вечеру воскресенья, 1 октября, в Турции осталось около 2,5 тыс. "плановых" туристов и 1 тыс. 170 туристов с просроченной датой вылета, которым предстоит вернуться в Россию в понедельник, 2 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.