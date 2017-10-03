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Последние 400 "застрявших" пассажиров "ВИМ-Авиа" вылетят в РФ во вторник

Экономика и бизнес
3 октября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В АТОР отметили, что большинство туристов - клиенты "одного из туроператоров", но не уточнили, какого именно

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Последние 400 туристов, чей вылет в Россию задержался из-за отмены рейсов "ВИМ-Авиа", вылетят домой во вторник. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала во время брифинга во вторник.

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"На данный момент за рубежом находятся 10 тыс. 500 человек. Это те туристы, которые продолжают планово свой отдых. [Вывоз] подавляющего большинства туристов, чей отдых вынужденно продлен, у кого-то на неделю, у кого-то на несколько дней, завершится сегодня. Осталось, по нашим данным, около 400 человек. Из них большая часть - это клиенты одного из туроператоров", - сказала Ломидзе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По словам советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина, к вечеру воскресенья, 1 октября, в Турции осталось около 2,5 тыс. "плановых" туристов и 1 тыс. 170 туристов с просроченной датой вылета, которым предстоит вернуться в Россию в понедельник, 2 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.

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