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Украина с начала года снизила добычу угля на 11,5%

Экономика и бизнес
3 октября, 16:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Предприятия добыли около 26 млн тонн угля, сообщил источник в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Предприятия Украины в январе - сентябре 2017 года добыли около 26 млн тонн угля, что ниже прошлогоднего показателя. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

"В январе - сентябре 2017 года предприятия Украины сократили добычу угля на 11,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, - до 26,15 млн тонн", - информировал источник. В частности, добыча коксующегося угля снизилась на 22,9% - до 5,49 млн тонн, энергетического - на 8,3% - до 21,1 млн тонн.

Шахты на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей за этот период добыли 8,7 млн тонн (падение на 24,6%) и 1,57 млн тонн (падение на 51,5%) соответственно, Днепропетровской области - 14,65 млн тонн (рост на 9,1%), Львовской области - 1,13 млн тонн (падение на 4,1%), Волынской области - 84,1 тысяча тонн (падение на 42,2%), уточнил источник в министерстве.

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