Пучков: РФ и Хорватии нужно выработать новые перспективные направления сотрудничества

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потенциал экономического сотрудничества России и Хорватии не исчерпан, странам надо реализовывать новые проекты. Об этом сообщил во вторник глава МЧС России Владимир Пучков, являющийся сопредседателем межправительственной российско-хорватской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Уверен, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. Думаю, выражу общее мнение, что необходимо диверсифицировать нашу торговлю, искать новые взаимовыгодные проекты, перспективные направления для сотрудничества. Нам это по силам", - сказал он на заседании седьмой сессии межправкомиссии (МПК).

Министр отметил, что Хорватия - важный торгово-экономический партнер России на Балканах. "Наиболее активно экономический диалог между нашими странами развивается в области энергетики, банковского обслуживания, судостроения, автомобильной промышленности и по ряду других направлений", - сказал он, напомнив, что предыдущее полноформатное заседание межправкомиссии состоялось в Загребе в 2010 году, а в 2015 году прошла встреча сопредседателей в расширенном составе. "В ходе упомянутой встречи сопредседателей мы договорились об образовании в составе межправкомиссии рабочей группы по туризму. Сегодня в протоколе МПК мы формально закрепим ее статус в качестве рабочей группы", - отметил Пучков. .

Еще одним важным направлением двустороннего взаимодействия он назвал сотрудничество в научно-технической области и образовании. "Совсем недавно, 26 сентября, в Загребе прошла встреча экспертов министерств образования и науки обеих стран. По результатам встречи было сформировано предложение создать соответствующую рабочую группу МПК. Считаю необходимым поддержать это начинание. Сегодня в протоколе МПК мы зафиксируем такую договоренность", - сообщил Пучков.

"Полагаю, что наше сегодняшнее мероприятие позволит сверить часы по основным направлениям и текущим проектам двусторонней повестки и наметить новые перспективные направления для работы. Это является весьма важным в преддверии запланированного визита в октябре президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович", - заключил российский министр.