ЕС выделит Украине €50 млн на развитие подконтрольной Киеву части Донбасса

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Первая программа поддержки территорий Донбасса со стороны Европейского союза оценивается в €50 млн.

Об этом в понедельник сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

"Первая программа поддержки, которую мы сейчас рассматриваем, предусматривает €50 млн и будет реализовываться в начале следующего года", - процитировала Вагнера пресс-служба украинского Министерства по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса.

По его словам, "важно показать, что на подконтрольной части востока Украины реформы так же возможны, как и на всей остальной территории [страны]".

В целом сумма финансирования Донбасса Европейским союзом до 2020 года должна составлять €200 млн ежегодно. По словам директора департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювера, средства Запада пойдут на обеспечение жителей региона жильем, водой, а также на охрану здоровья и образование.