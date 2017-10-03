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ЕС выделит Украине €50 млн на развитие подконтрольной Киеву части Донбасса

Экономика и бизнес
3 октября, 19:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

В целом сумма финансирования региона Европейским союзом должна составлять €200 млн ежегодно

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© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Первая программа поддержки территорий Донбасса со стороны Европейского союза оценивается в €50 млн.

Об этом в понедельник сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

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"Первая программа поддержки, которую мы сейчас рассматриваем, предусматривает €50 млн и будет реализовываться в начале следующего года", - процитировала Вагнера пресс-служба украинского Министерства по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса.

По его словам, "важно показать, что на подконтрольной части востока Украины реформы так же возможны, как и на всей остальной территории [страны]".

В целом сумма финансирования Донбасса Европейским союзом до 2020 года должна составлять €200 млн ежегодно. По словам директора департамента Еврокомиссии по вопросам Европы Жан-Луи де Брювера, средства Запада пойдут на обеспечение жителей региона жильем, водой, а также на охрану здоровья и образование.

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