Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комплекс для тестирования редукторов в судостроении запустят в Петербурге в 2018 году

Экономика и бизнес
3 октября, 16:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Комплекс для тестирования редукторов в судостроении, который строится в рамках программы по дооснащению редукторного производства "Звезда" в Петербурге, планируют запустить в I квартале 2018 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава завода- заказчика - ПАО "Звезда" - Павел Плавник.

Завод с 2014 года в рамках программы импортозамещения осваивает выпуск новых типов редукторных передач для десантных кораблей и фрегатов, ранее поставлявшихся с Украины. Предприятие, в том числе, изготовило редуктор воздушного винта газотурбинного агрегата для десантного корабля на воздушной подушке проекта "Зубр".

"Оборудование поставлено, работы ведутся, полностью станок будет запущен в I квартале следующего года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что комплекс строит компания "Лиман-трейд". Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей. Объект по испытанию тяжелых редукторов не имеет аналогов в России. Специальный стенд позволит протестировать в приближенных к реальным условиям редукторы и свести к минимуму возможность брака.

Стендовый комплекс будет располагаться на площади 1,8 тыс. квадратных метров. Он предназначен для испытания судовых редукторных передач для дизельных, дизель- газотурбинных и газотурбинных энергетических установок кораблей, в том числе с электродвижением. Мощность установки позволит испытывать до десяти тяжелых и 20 легких редукторов в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
2
Саакашвили просит политического убежища на Украине
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
5
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
6
Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама