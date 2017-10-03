Комплекс для тестирования редукторов в судостроении запустят в Петербурге в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Комплекс для тестирования редукторов в судостроении, который строится в рамках программы по дооснащению редукторного производства "Звезда" в Петербурге, планируют запустить в I квартале 2018 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава завода- заказчика - ПАО "Звезда" - Павел Плавник.
Завод с 2014 года в рамках программы импортозамещения осваивает выпуск новых типов редукторных передач для десантных кораблей и фрегатов, ранее поставлявшихся с Украины. Предприятие, в том числе, изготовило редуктор воздушного винта газотурбинного агрегата для десантного корабля на воздушной подушке проекта "Зубр".
"Оборудование поставлено, работы ведутся, полностью станок будет запущен в I квартале следующего года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что комплекс строит компания "Лиман-трейд". Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей. Объект по испытанию тяжелых редукторов не имеет аналогов в России. Специальный стенд позволит протестировать в приближенных к реальным условиям редукторы и свести к минимуму возможность брака.
Стендовый комплекс будет располагаться на площади 1,8 тыс. квадратных метров. Он предназначен для испытания судовых редукторных передач для дизельных, дизель- газотурбинных и газотурбинных энергетических установок кораблей, в том числе с электродвижением. Мощность установки позволит испытывать до десяти тяжелых и 20 легких редукторов в год.