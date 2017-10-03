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Первые пассажирские поезда по участку ЮВЖД в обход Украины пойдут с 15 ноября

Экономика и бизнес
3 октября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В связи с этим изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Движение первых пассажирских поездов в обход Украины по вновь построенному участку железной дороги Журавка - Миллерово начнется с 15 ноября, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

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"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка - Сохрановка - Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", - сказали в пресс-службе ЮВЖД.

В пресс-службе добавили, что из-за изменения движения этих поездов также частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Юго-Восточная железная дорога занимает центральное положение по сети железных дорог и связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья. Обслуживает Центрально- черноземный экономический район России, граничит с Московской, Куйбышевской, Приволжской, Северо-Кавказской железными дорогами. Эксплуатационная длина ЮВЖД - 4,18 тыс. км, или 5 % протяженности сети.

Дорога в обход

Компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

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Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.

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