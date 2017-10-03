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Источник: "Газпром" планирует размещение евробондов на €1 млрд в середине ноября

Экономика и бизнес
3 октября, 16:29 UTC+3

Срок размещения бумаги составит не менее семи лет

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует размещение евробондов на €1 млрд в середине ноября, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Размещение евробондов планируется в середине ноября на сумму примерно €1 млрд. Срок размещения бумаги - не менее семи лет", - сообщил источник.

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