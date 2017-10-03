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В аэропорту Чебоксар к концу года ожидается рост пассажиропотока на 20%

Экономика и бизнес
3 октября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Аэропорт рассчитывает перевезти около 250 тыс. пассажиров

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Аэропорт Чебоксар рассчитывает перевезти за 2017 год около 250 тыс. пассажиров, что почти на 50 тыс. превысит плановые показатели года. Возможный рост связывают с привлечением новых рейсов в летний период и использование более вместительных воздушных судов, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

"По итогам 2017 года международный аэропорт Чебоксар планировал достичь показателя в 200 тыс. обслуженных пассажиров. Но уже сейчас ясно, что итоговая цифра приблизится к 250 тыс. - рост произошел за счет привлечения новых рейсов в летний период, а также использования на линиях более вместительных воздушных судов", - сказали в пресс-службе.

По информации аэропорта, на данный момент его услугами с начала года воспользовались 188 тыс. пассажиров. В ближайшие три месяца услугами авиаперевозок, согласно прогнозам, воспользуются еще не менее 60 тыс. человек. В аэропорте уточнили, что столичное направление остается самым востребованным.

В связи с большим спросом ожидается рост пассажиропотока на московском направлении в зимнем навигационном периоде в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в региональном Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам девяти месяцев вырос на 57% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Лидерами по объему перевозок в Чебоксарах за три квартала года стали авиакомпания "Победа" и Nordwind Airlines.

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