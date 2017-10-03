Специалисты "Швабе" создали стеклокерамику с высокой отражающей способностью

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Стеклокерамика с высокими отражающими свойствами создана в лаборатории научно- исследовательского и технологического института имени Вавилова (НИТИОМ ВНЦ имени С. И. Вавилова). Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Стеклокерамика была разработана в качестве замены так называемого молочного стекла марки МС20, не производимого в России с 80-х годов. Большой спрос на такую оптику есть в области производства лазеров", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Как пояснили разработчики, стеклокерамические материалы, созданные в лаборатории холдинга "Швабе", имеют высокие отражающие и термомеханические свойства и обладают повышенной химической стойкостью. По данных разработчиков, спектральные диапазоны высокого диффузного отражения у двух новых марок стеклокерамики составляют 300-2000 и 450-2200 нанометров соответственно, "что выше всех существующих аналогов".

Деятельность НИТИОМ ВНЦ имени С. И. Вавилова сейчас сосредоточена на развитии отечественного оптического материаловедения. На базе института ведутся работы по расширению каталога стеклокерамики российского производства. Продукция предприятия востребована и в России, и за рубежом - она экспортируется в Китай, Австрию, Чехию, США, а также другие страны.

Первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов пояснил, что новые марки стеклокерамики могут применяться в целлюлозно-бумажной промышленности, в приборостроении и для оснащения осветителей твердотельных лазеров. Как отметили в холдинге "Швабе", для производителей новых стеклокерамических материалов важно, что процесс их получения безопасен для окружающей среды.