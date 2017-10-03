ЕБРР закроет в 2018 году пять из семи представительств в России

ЛОНДОН, 3 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет в 2018 году пять из семи своих представительств в России. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Антон Усов.

"Поскольку банк не осуществляет активных инвестиций в России с лета 2014 года, было принято решение, что ряд офисов будут закрыты", - сказал он.

"Офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре будут в какой-то момент в 2018 году в разные даты закрыты", - пояснил Усов.