Минтранс предлагает лишать авиакомпании международных рейсов из-за многократных задержек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс России предложил отзывать допуски на международные маршруты у авиакомпаний, допустивших многократные задержки вылетов рейсов. Об этом говорится в проекте приказа министерства, которым вносятся изменения в административный регламент Росавиации, устанавливающий порядок выдачи таких допусков. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа дополняет 72-й пункт регламента, в котором перечисляются причины для отзыва допуска на международные авиалинии, следующим условием: "Если по вине авиакомпании в течение двух последовательных сезонов расписания IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) допущены многократные задержки вылетов рейсов".

На данный момент регламент подразумевает отзыв допуска только при аннулировании сертификата эксплуатанта перевозчика или в том случае, если полеты по конкретному направлению не выполняются больше двух сезонов (двух летних или зимних периодов).

Ранее Минтранс заявил о планах бороться с задержками авиарейсов. В частности, по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные задержки и отмены рейсов.