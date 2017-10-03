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Минтранс предлагает лишать авиакомпании международных рейсов из-за многократных задержек

Экономика и бизнес
3 октября, 18:22 UTC+3

Ранее с такой инициативой выступил глава министерства Максим Соколов, говоря о планах по борьбе с задержками авиарейсов

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс России предложил отзывать допуски на международные маршруты у авиакомпаний, допустивших многократные задержки вылетов рейсов. Об этом говорится в проекте приказа министерства, которым вносятся изменения в административный регламент Росавиации, устанавливающий порядок выдачи таких допусков. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа дополняет 72-й пункт регламента, в котором перечисляются причины для отзыва допуска на международные авиалинии, следующим условием: "Если по вине авиакомпании в течение двух последовательных сезонов расписания IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) допущены многократные задержки вылетов рейсов".

На данный момент регламент подразумевает отзыв допуска только при аннулировании сертификата эксплуатанта перевозчика или в том случае, если полеты по конкретному направлению не выполняются больше двух сезонов (двух летних или зимних периодов).

Ранее Минтранс заявил о планах бороться с задержками авиарейсов. В частности, по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, ведомство может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные задержки и отмены рейсов.

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