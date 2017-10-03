Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи Truphone

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа инвесторов, включающая российского миллиардера Романа Абрамовича, вложила $337 млн в британскую компанию Truphone, предоставляющую услуги мобильной связи и интернета по всему миру без международного роуминга. Об этом сообщила во вторник газета The Telegraph.
По сведениям издания, эти инвестиции связаны с недавним подписанием соглашения с Apple по сотрудничеству в технологии виртуальной sim-карты - функции, позволяющей подключаться к сетям мобильных операторов без необходимости иметь сим-карту в устройстве телефона.
Из поступивших средств $317 млн пойдут на погашение задолженности, остальные деньги будут использованы для продвижения компании на новые рынки. Truphone планирует достичь рентабельности в 2018 году.
В 2013 году инвестиционный фонд Абрамовича Minden купил 23% холдинга за $112 млн. Компания располагает 11 офисами в восьми странах мира.