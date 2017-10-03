Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи Truphone

Экономика и бизнес
3 октября, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По сведениям издания, инвестиции связаны с недавним подписанием соглашения с Apple по сотрудничеству в разработке технологии виртуальной sim-карты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Абрамович

Роман Абрамович

© Михаил Метцель /ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа инвесторов, включающая российского миллиардера Романа Абрамовича, вложила $337 млн в британскую компанию Truphone, предоставляющую услуги мобильной связи и интернета по всему миру без международного роуминга. Об этом сообщила во вторник газета The Telegraph.

По сведениям издания, эти инвестиции связаны с недавним подписанием соглашения с Apple по сотрудничеству в технологии виртуальной sim-карты - функции, позволяющей подключаться к сетям мобильных операторов без необходимости иметь сим-карту в устройстве телефона.

Из поступивших средств $317 млн пойдут на погашение задолженности, остальные деньги будут использованы для продвижения компании на новые рынки. Truphone планирует достичь рентабельности в 2018 году.

В 2013 году инвестиционный фонд Абрамовича Minden купил 23% холдинга за $112 млн. Компания располагает 11 офисами в восьми странах мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абрамович, Роман Аркадьевич
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама