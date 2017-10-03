МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Долги "ВИМ-Авиа" превышают 10 млрд рублей, судьба компании - в руках кредиторов.

"Судьба компании будет уже в руках кредиторов и других организаций, которым компания задолжала порядка 10 млрд рублей", - заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Он пояснил, что около 7 млрд рублей - долг "ВИМ-Авиа" перед финансовыми организациями, 1,5 млрд рублей перед аэропортами и органами организации воздушного движения. Около 3 млрд рублей компания должна иностранным аэропортам. Также министр не исключил претензии со стороны лизинговых компаний.

"Они [лизинговые компании] пока не предъявили претензий, поскольку с пониманием относятся к той фазе операции, которая идет по вывозу туристов и пассажиров. Но очевидно тоже будут иметь претензии, потому что лизинговые платежи компания не платит", - отметил министр.

По его словам, оперативный штаб по ситуации с "ВИМ-Авиа" помимо оперативных расходов выплачивает лишь зарплату сотрудникам.