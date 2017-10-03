Минтранс получил представление ГП о дисциплинарной ответственности руководства Росавиации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ получило представление Генпрокуратуры о дисциплинарной ответственности руководителя Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима, в том числе о соответствии занимаемым должностям, сообщил ТАСС источник, близкий к Минтрансу.

Показать еще