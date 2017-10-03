ЦБ предлагает создать единую систему учета медпомощи по ОМС и ДМС

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России выступил с предложением создать централизованную информационную систему, которая позволит контролировать финансирование услуг по ОМС и ДМС, сообщается в докладе ЦБ "Предложения по развитию медицинского страхования в РФ".
"Обособленность систем оплаты счетов в ОМС и ДМС может являться причиной роста убыточности и сказываться на стоимости страховых услуг. Создание централизованной информационной системы, которая позволит вести единый учет оказанной медицинской помощи и всех источников ее оплаты при каждом обращении пациента, может способствовать решению указанной проблемы", - говорится в сообщении.
В докладе также отмечается, что создание такой системы даст возможность оценить структуру общих расходов на оказание медицинской помощи, а именно "распределения публичных денежных средств (прямое государственное участие и средства ОМС) и частных средств (оплата через кассу медицинской организации и ДМС)".