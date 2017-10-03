ЦБ и Минкомсвязь разрабатывают законопроект против фишинга

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России и Минкомсвязь работают над проектом, который защитит пользователей от мошенников, пытающихся получить личные данные клиентов финансовых организаций, заявил во вторник заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в эфире телеканала "Россия 24".
"Нас волнует задача с защитой прав клиентов, во многом нас беспокоит фишинг, - сказал он. - С министерством связи и массовых коммуникаций мы сейчас отрабатываем вариант законопроекта, который поможет во всяком случае защитить от такого грубого давления большую часть пользователей услуг кредитно-финансовой сферы".
Сычев отметил, что ЦБ старается закрывать сайты, через которые мошенники вымогают данные. "В рамках этой задачи у нас есть определенные договоренности с регистраторами доменных имен, мы работаем в этом направлении, но этого недостаточно. К сожалению, очень многие мошенники скрываются в других юрисдикциях, не РФ, и здесь быстрого эффекта мы достичь не можем", - отметил он.
"Мы можем говорить о снятии с делегирования - о прекращении доступа к доменам, которые находятся на территории РФ, входят в юрисдикцию РФ, к сайтам, которые пытаются выудить информацию о платежных реквизитах, о паспортных данных, о личной информации для того, чтобы потом эту информацию использовать для хищения денег клиентов. Это подделка под сайты кредитных организаций", - пояснил Сычев.