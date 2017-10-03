Uber пообещала транспортным властям Лондона искоренить недостатки в своей работе

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный директор американской компании Uber Дара Хосровшахи пообещал в ходе состоявшихся во вторник переговоров с руководством компании Transport for London искоренить недостатки в работе, чтобы обеспечить продление своей лицензии. Об этом, как информировало агентство PA, сообщил официальный представитель Uber, давший понять, что администрация его компании осталась довольна итогами сегодняшнего диалога с компанией-оператором системы общественного транспорта британской столицы.

"У нашего нового главы во второй половине дня состоялась конструктивная встреча с транспортным комиссаром. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение вопроса в ближайшие недели, учитывая тот факт, что мы полны решимости все исправить в Лондоне", - проинформировал он.

22 сентября Tfl отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истек с наступлением октября. По мнению оператора столичной транспортной системы, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Претензии к Uber касаются и подхода 40 тыс. водителей компании в Лондоне к оповещению городских властей о тяжких преступлениях, свидетелями которых они могли стать, и способа приобретения этими водителями медицинских сертификатов, и о том, как в компании проводится проверка на предмет нарушений правил безопасности и уголовного кодекса, а также использования водителями Uber таких технологий при общении с клиентами, которые позволяют уходить от контроля со стороны правоохранительных органов.